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Bebek'teki 150 kişilik yat partisine polis baskını!
İstanbul Beşiktaş'ın Bebek semtinde yaklaşık 150 kişiden oluşan bir grup yat partisi düzenlendi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, yata baskın düzenledi. Baskın sonucu, yatın işletme sahibine ceza kesildi.
Corona virüs salgını nedeniyle sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılar yapılırken, Beşiktaş Bebek Sahili'nde kıyıya demirleyen bir yatta parti düzenlendi.