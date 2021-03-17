Pandemi kurallarını hiçe sayarak cumartesi gecesi 80 kişilik yasa dışı parti düzenleyen Bebek Otel hakkında işlem yapıldı. Emniyet güçleri, dün akşam üzeri kural tanımaz otele gelerek, yetkililere kapatma kararını tebliğ etti, ardından da mühürleme işlemi yapıldı. Bebek Otel'in beş gün süreyle faaliyetlerine ara verildiği öğrenildi. (Sabah)
- Haberler »
- Yaşam Haberleri »
- Bebek'te parti yapılan otel kapatıldı
Bebek'te parti yapılan otel kapatıldı
17 Mart 2021 Çarşamba - 10:49 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 10:49