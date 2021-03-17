Bebek'te parti yapılan otel kapatıldı

Cumartesi gecesi 80 kişilik yasa dışı parti düzenleyen Bebek Otel hakkında işlem yapıldı. Emniyet güçleri, dün akşam üzeri yetkililere kapatma kararını tebliğ etti. Bebek Otel'in beş gün süreyle faaliyetlerine ara verildi

Pandemi kurallarını hiçe sayarak cumartesi gecesi 80 kişilik yasa dışı parti düzenleyen Bebek Otel hakkında işlem yapıldı. Emniyet güçleri, dün akşam üzeri kural tanımaz otele gelerek, yetkililere kapatma kararını tebliğ etti, ardından da mühürleme işlemi yapıldı. Bebek Otel'in beş gün süreyle faaliyetlerine ara verildiği öğrenildi. (Sabah)