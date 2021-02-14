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Beşiktaş'ta sahilde demirli 2 tekne alev alev yandı

AA |  14 Şubat 2021 Pazar - 8:38 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 8:46

Beşiktaş'ta sahilde sabah saatlerinde demirli yat henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Park halinde olan 2 yatta çıkan yangın söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Bebek sahil şeridinde park halinde olan motor  tipi 2 yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
 
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel  Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
 
Ekipler, karadan ve denizden yaklaşık 1 saatlik müdahalenin sonucu  yangını söndürdü. Yatlar yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
 
Deniz polisi de İstanbul Boğazı'nda devam eden deniz trafiğinde bir  olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
 
Öte yandan olay yerine gelen yat sahiplerinden biri sinir krizi  geçirdi.
 
  
 
 
 

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