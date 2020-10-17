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Bebek ile annesini ölüm bile ayıramadı

DHA |  17 Ekim 2020 Cumartesi - 12:35 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 14:37

Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanında şehit düşen 2'si çocuk 8 kişi son yolcuğuna uğurlandı. üze saldırısında annesi Züleyha Şahmezerova’un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.


 Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın 2'nci büyük kenti Gence'de gece  saatlerinde gerçekleştirildiği saldırıda hayatını kaybeden 13 sivilden 8'i bugün  toprağa verildi.  Eskerov ailesinin saldırıda hayatını kaybeden 5 ferdi, yakınları  tarafından Gence'deki 4 nolu mezarlıkta Azerbaycan bayrağına sarılı şekilde  toprağa verildi.Baba Suluddin Eskerov, oğlu Bahtiyar Eskerov, eşi Sevil Eskerova,  kızlar Nigar Eskerova ve henüz 10 aylık olan Narin Eskerova'nın enkaz altından  cansız çıkarıldığı belirtildi.
 
  Mezarlıkta bulunan Eskerov ailesinin yakınlarından Vugar Şerifov, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, "Yarın Nigar Eskerova'nın doğum günüydü. 16 yaşına  girecekti. Hazırlığı yapıldı ancak bugün defnedildi." dedi. Füzenin müstakil  evlerinin üzerine düştüğünü aktaran Şerifov, "Halen  şoktayız, 1 kişi değil tam 5 kişi bir aileden bir anda yok oldu." diye konuştu.
 
  "Maalesef sadece Hatice sağ kalabildi"
 
 Füzenin isabet ettiği evlerden birinde oturan ve saldırı sırasında  uykuda olan Royal Şahnezerov, eşi Zuleyha Şahnezerova ve henüz 5 aylık bebekleri  Medine enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Saldırıdan sadece 3 yaşındaki kız çocukları Hatice'nin sağ kurtulduğu  belirtildi. Royal'ın yakın akrabası Feride Botanova, "Royal bankacıydı. Geçen  hafta Gence'ye yapılan saldırıda birlikte olay yerini ziyaret etmiş, orada  hayatını kaybedenler için karanfil bırakmıştık." ifadelerini kullandı.  Füzenin doğrudan üzerine düştüğü evin Royal'ın ailesine ait olduğunu  aktaran Botanova, "Maalesef tek bir kızı Hatice sağ kalabildi. Bu ölüm onlara hiç  yakışmadı." dedi. "Ermenistan tekrar kente saldırır mı?" sorusuna Botanova, "İkinci defa  vuran, 3'üncü defa da saldırır. Biz başka bir saldırı da bekliyoruz. Yine gece,  yine uykudayken." diye konuştu.  Zuleyha'nın annesi Sevinç Ağayeva da kızını son yolcuğuna uğurlarken  ayakta durmakta zorlandı.
 
   Azerbaycan, 27 Eylül'de operasyon başlatmıştı
  
 Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine  ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.  Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim  birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.  Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim  saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve  esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı. 
 
Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden  Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi  yaralanmıştı.  15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden  sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de  yaralanmıştı.  Bugün Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil  yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından  çıkartılmıştı.
 
 
YARIN DOĞUM GÜNÜYDÜ
 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyanın gündemi haline geldi. Hacıyev, "Ermenistan'ın Gence'ye SCUD füzesi saldırısı sonucunda, yıkım enkazı arasında genç Nigar Asgarova'nın kimlik kartı bulundu. Yarın onun doğum günüydü" paylaşımında bulundu.
 
 

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