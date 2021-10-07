Bebeğinizi hamile kalsanız da emzirebilirsiniz!

Emzirme sırasında hamile kalan kadınlar, gelecek olan bebekleri açısından bir sorun olup olmayacağı konusunda endişe duyuyor. Bu durumun “tandem emzirme” olarak adlandırıldığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aysel Nalçakan, emzirmenin önemi ve tandem emzirme hakkında merak edilenleri anlattı.

Anne sütü, bebekleri hayata hazırlayan en kıymetli besin olarak tanımlanıyor. Her anne bebeğini kendi sütü ile beslemek istiyor ancak emzirme sırasında hamile kalan kadınlar hem dünyaya gelmiş hem de gelecek olan bebekleri açısından bir sorun olup olmayacağı konusunda endişe duyuyor. Uzmanlar bu durumun “tandem emzirme” olarak adlandırıldığını hem anne hem de bebekler için probleme yol açmadığını, bu süreçte emzirmenin devam etmesi gerektiğini belirtiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aysel Nalçakan, emzirmenin önemi ve tandem emzirme hakkında bilgi verdi.

ANNE SÜTÜ İLK 1 SAAT İÇİNDE VERİLMELİ

Anne sütü bebek beslenmesinde son derece önemli ve yeri doldurulamayan bir besindir ve bebeğin sağlıklı büyüme- gelişmesi için gerekli tüm enerji ile besin maddelerini içerir. Bebeğin psikolojik gelişimine de katkıda bulunur. Anne ile bebek arasındaki bağı kuvvetlendirir, bebeklerde güven duygusunu geliştirir. Bebeğin bağışıklık sistemi hayatın ilk günlerinde ve ilk yıllarında henüz tam olarak gelişmemiştir ve annesi tarafından korunması gerekir. Bu korumayı anne bebeğini emzirmekle sağlar. Özellikle doğumdan hemen sonra ilk kritik temas geciktirilmemeli, bebek 1 saat içerisinde emzirilmelidir. Ancak dünyaya yeni gelen her iki bebekten birine doğumu izleyen bir saat içerisinde anne sütü verilmemekte ve bu durum onları hastalık ve ölüm riskinden koruyacak antikorlardan, temel besinlerden yoksun bırakmaktadır.

ANNELERİN KAFASI HAMİLEYKEN EMZİRİP EMZİRMEME KONUSUNDA KARIŞIYOR

Dünya Sağlık Örgütü’nün de önerdiği gibi doğumdan sonra 6 ay bebeğe sadece anne sütü verilmesi önemlidir. Eğer çocuk emiyorsa 2 yaşa kadar emzirme devam edebilir. Ancak bazen iki gebelik arasındaki süre az olabilmektedir. Bu durumda annelerin kafası karışabilmektedir. Annelerin aklına “hamileyken bebek emzirilmeli mi, emzirilmemeli mi” soruları gelebilmektedir. Hamileyken bebek emzirme durumuna tandem emzirme adı verilmektedir.

EMZİRME ERKEN DOĞUMA NEDEN OLMUYOR

Geçtiğimiz yıllarda hamile bir kadının bebeğini emzirmeyi sonlandırması gerektiği, emzirdiğinde intrauterin bebeğin gelişemeyeceği ya da meme ucunun uyarılmasıyla artan oksitosinin abortus, erken doğum tehdidi gibi gebelik komplikasyonlarına sebep olabileceği düşünülmekteydi. Fakat yapılan çalışmalar bilinenin aksine gebeyken emzirmenin düşük, erken doğum, gebelik komplikasyonları ve düşük doğum ağırlığına yol açtığı savlarını çürütmektedir. Yani 2 yaşa kadar emzirme devam ettirilmelidir.

HAMİLEYKEN EMZİRİLEN BEBEK ZEHİRLENMEZ

Anne sütünün kolostruma dönüşümü nedeniyle bebek bu tadı beğenmeyip emmeyi kendiliğinden bırakabilir ve emmeye devam eden bebeğin dışkısında değişim olabilir. Ancak bu tamamen anne sütünün dönüşümü nedeniyledir yani tandem emzirme bebeği zehirlemez.

GEBELİKTE ALINACAK SAĞLIK TEDBİRLERİ İHMAL EDİLMEMELİ

Tandem emzirme ile bebeklerin birbirleriyle ve anneleriyle olan ilişkileri olumlu yönde etkilenmektedir. Ayrıca annede gebe kaldığı için bebeğini sütten kesmek zorunda kalmanın getirdiği suçlama duygusu da ortadan kalkar. Tandem emziren anneler mutlaka iyi beslenmeli ve gebelik takiplerini ide ihmal etmemelidir.