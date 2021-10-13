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Bebeğinin çığlıklarını duyunca salona koştu! Eli ve ayakları...

Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA) |  13 Ekim 2021 Çarşamba - 9:48 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 9:53

Ağrı'da odada bırakılan çaydanlığı üzerine deviren 10 aylık İsmail Sencer’in sol eli ve ayaklarında yanıklar oluştu. İsmail bebek, sevk edildiği Erzurum’da tedaviye alındı.


Taştepe köyünde yaşayan Sümeyra-Ayvaz çiftinin tek çocuğu olan İsmail Sencer, salonda sürünerek yanına gittiği çaydanlığı üzerine devirdi. Bu sırada mutfakta olan Sümeyra Doğan, bebeğinin çığlıkları üzerine salona koştu.
 
Sümeyra Doğan, sol eli ve ayakları yanan İsmail’i, Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sol eli şişen ve moraran İsmail bebek, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan İsmail Sencer'in sağlık durumu iyiye gidiyor.
 
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Henüz 10 aylık olan oğlunun yeni yeni sürünmeye başladığını belirten Sümeyra Doğan, "Kayınvalidem ve bir komşum evde çay içecektik. Mutfaktan demliği odaya bırakıp, bardakları getirmek için içeri gittiğimde oğlum sürünerek yaklaştığı çay demliğini üzerine devirmiş. Ben onun çığlıkları üzerine koştum eli ve ayakları yanmıştı. Hemen hastaneye kaldırdık. Sol eli şişip morardığı için Erzurum'a sevk ettiler. Biraz dikkat edilseydi belki oğlum yanmayacaktı. Çok şükür durumu iyiye gidiyor" dedi.
 
 

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Ağrı çaydanlık bebek
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