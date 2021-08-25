25 Ağustos 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.455 -0.76 EURO 9,8760 -0.17
USD 8,4050 0.09 ALTIN 485,110 -0.34
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bebeğini rehin aldı, evi ateşe verdi!

Mustafa ESEN İSTANBUL (DHA) |  25 Ağustos 2021 Çarşamba - 14:57 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 14:57

İstanbul Maltepe'de 5 aylık bebeğini rehin alan baba evi ateşe verdi.


Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'nde bir kişinin evini yaktığı ve bebeğini rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi.  İtfaiye ekipleri dışarıdan müdahale ettiği yangını kontrol altına alarak söndürdü.
 
Şüpheli Baki Ü., polisin çabası sonucu ikna oldu. Bebeği polis ekipleri teslim alırken Baki Ü. elindeki bıçakla kendisine zarar verdi.
 
4cb4721f1d03bbc0a57e6b1821114450.jpg (600×338)
 
Yaralı Baki Ü.'nün, karısıyla boşama aşamasında olduğu ve olaydan önce tartıştığı belirtildi. İkna çalışması sırasında bir polis memuru da cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı.
 
1e3d29fcb6aa792914cc5d32e29f769a.jpg (600×338)

ETİKETLER

Maltepe rehin yangın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.