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Bebeğin kalp atışları ne zaman duyulur?

gazetevatan.com |  08 Ağustos 2020 Cumartesi - 10:57 | Son Güncelleme : 08 08 2020 - 10:58

Gebeliğin başlangıcından sonuna kadar annelerin en çok merak ettiği konular arasında bebeğin gelişim süreçleri yer alıyor. Anne karnındaki bebeğin gelişimi ilk kez anne olmaya hazırlananları kimi zaman endişelendirse de, hamileliğin her anının farklı mucizeleri barındıran eşsiz bir süreç olduğunu da unutmamak gerekiyor. Her gebelik farklı bir süreç izler. Bebek bekleyen çiftler bu ana birlikte tanıklık eder. Bu süreçte çiftlerin ilk beklentisi genellikle bebeğin kalp atışlarıdır. Peki, Bebeğin kalp atışları ne zaman duyulur? İşte bebeğinizin gelişimi ve kalp atışları ile ilgili merak edilenler...


Anne karnındaki bebeğin gelişimi bebek bekleyen çiftler için merak edilen durumların başında geliyor. Hamileliğin başlangıcından sonuna kadar hafta hafta gebelik ve bebeğin gelişimi bebek bekleyen çiftler açısından oldukça önemlidir. Her anne ve babanın ilk dileği sağlıklı bir bebek dünyaya getirmektir. Anne karnındaki bebeğin gelişimi ilk kez anne olmaya hazırlananları kimi zaman endişelendirse de, hamileliğin her anının farklı mucizeleri barındıran eşsiz bir süreç olduğunu da unutmamak gerekiyor. Çiftlerin birlikte tanıklık edeceği mucizevi anlardan biri de genellikle bebeğin kalp atışlarını duydukları ilk andır. Peki, bebeğin kalp atışları ne zaman duyulur? İşte bebeğinizin kalp atışlarını duyabileceğiniz haftalar... 
 
BEBEĞİN KALP ATIŞLARI NE ZAMAN DUYULUR?
 
Anne karnındaki bebeğin gelişimi 6. hafta itibariyle hızlanmaya başlar. Bebek, yaklaşık 4-5 mm boyutundadır. İlk kalp taslağı oluşmuş ve hareketlenmeye başlamıştır. Altıncı haftanın sonlarına doğru baş kısmı belirginleşir ve göz taslakları ortaya çıkar. Pirinç tanesi büyüklüğündeki embriyonun kalp atışları 6. hafta itibariyle görülebilir ve aileye dinletilebilir. Gebeliğin 20. haftasına gelindiğinde ise bebeğin kalp atışlarını duymak stetoskop ile bile mümkün olmaktadır.
 
 
 

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