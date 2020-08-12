Hamilelik haberini alan çiftlerin merak ettiği ilk soru bir erkek mi yoksa bir kız bebek mi olacak sorusudur. Bazı ebeveynler de doğuma kadar bebeklerinin cinsiyetini bilmeme endişesini severler. Peki, Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Bebeğin cinsiyeti en erken ne zaman belli olur? Bebeğin cinsiyeti nasıl anlaşılır? İşte bebeğin cinsiyetini öğrenebileceğiniz dönem...

Hamilelik süreci bebek bekleyen çiftler için kusursuz bir yolculuktur. Hamile olduğunuzu öğrendiğiniz ilk andan itibaren anne adayları ve bebekler birçok değişiklik yaşanmaya başlar. Hamilelik haberinin ardından çiftlerin merak ettiği tek bir konu vardır; 'bebeğin cinsiyeti'. Peki, Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Bebeğin cinsiyeti en erken ne zaman belli olur? Bebeğin cinsiyeti nasıl anlaşılır? İşte bebeğin cinsiyetini öğrenebileceğiniz dönem...

Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur?

Erken gebelik haftasında cinsiyet belirlenmesi, bakılan ultrasonografi cihazının gelişmişliğiyle de ilgilidir. Yaklaşık 13-16. gebelik haftasında cinsiyet görülebilir. Özellikle erkek bebekler erken tanınabilir. Ancak erken gebelik haftasında genital bölgede kordonun izlenmesinin yanıltıcı olabileceğini belirten uzmanlar, kız bebeklerin tespitinin bu nedenle daha geç olduğunu vurguluyor.

Gebeliğin ilk 12 haftası içinde bebeğin cinsiyetinin anlaşılması çok mümkün değildir. Gebeliğin 12. haftasının bitmesinden sonra vajinal ultrason ile tahmini bir cinsiyet belirleme yapılabilir. Bebeğin cinsiyeti gebeliğin 16. Haftasından sonra belli olmaktadır. Özellikle de 20. gebelik haftasından sonra bebeğin cinsiyetinin kesin olarak belirlenmesi mümkündür.

Çoğu insan, hamileliğin ortasında ultrason sırasında bebeğinin cinsiyetini öğrenebilir. Bu görüntüleme testi, rahim içindeki bebeğin resimlerini oluşturmak için yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanır. Ortaya çıkan görüntüler, bebeğin erkek mi yoksa kadın cinsel organları mı geliştirdiğini gösterebilir. Bununla birlikte, bebeğin cinsel organların görülmesine izin verecek bir pozisyonda olması gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Doktor net bir görüş alamazsa, bebeğinizin cinsiyetini öğrenmek için bir sonraki randevunuza kadar beklemeniz gerekir.