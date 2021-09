Bebeğe Covid-19 aşısı iddiası! İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, önceki gün katıldığı bir televizyon programında tartışma yaratan açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kurugöl, yaptığı açıklamada, yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya hepatit B gibi aşılar yerine Kovid-19 aşısı yapıldığını belirtti. Bu durumun bebeklerde hiçbir yan etkisinin olmadığını, hatta antikor sağladığını ifade etti. Bu konudaki sonuçların ise ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını söyleyen Prof. Dr. Kurugöl’ün ifadeleri üzerine özellikle aşı karşıtları, çocukların denek olarak kullandığını öne sürerek, #zaferkurugöltutuklansın etiketiyle çok sayıda mesaj paylaşmaya başladı. Prof. Dr. Kurugöl yine aynı televizyon kanalına canlı bağlanarak, konuya açıklık getirdi. Bir aylık bir bebeğe, 1 Temmuz’da, İzmir dışında bir Aile Sağlığı Merkezi’nde, hepatit B yerine Kovid aşısı uygulandığını söyledi. Bebeğin takibi için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirildiğini belirten Kurugöl, konunun yargıya intikal ettiğini, sağlık il müdürlüğünün bilgisi dahilinde olduğunu ve soruşturulduğunu ifade etti.

BEBEK 4 AYLIK

Şu anda 4 aylık olduğu belirtilen bebeğin kalp ve böbrek fonksiyonlarının ve laboratuvar tetkiklerinin yakından izlendiğini belirten Kurugöl, şunları kaydetti:

“Yapan kişiler de gizlemiş değiller. Bilerek yapmadılar. Bebeğin başına bir şey gelmesin diye izledik. Her gün kontrole geldi. Hiçbir şey bulamadık. Antikoruna baktık, cevabı iyi. Tamamen sağlıklı. Hiçbir olumsuzluk olmadı. Aile bilinçli diğer aşıları yapmaya devam ediyor. Benim vurgulamak istediğim şudur, küçük bir bebekte bile Kovid-19 aşısı yaptığınızda yan etki ortaya çıkmıyor. Çocuklarda, insanlarda aşılama çok önemlidir. 104 milyon doz Kovid-19 aşısı içinde yaşanan münferit bir olay. Aile sağlığı merkezlerinde milyonlarca kişiye aşı yapılıyor. Öyle büyük bir hizmet veriyorlar ki onların hizmetlerini yok saymak böyle münferit bir olayla aşılamayı ve aşı yapan kurumları karalamak bence vicdansızlıktır.”

‘BAKANLIĞIN HABERİ VAR’

İddiayla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan dün bir açıklama yapıldı. Açıklamada “Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddiaları kabul edilemez” denilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımız güçlü ve güvenli bir aşı takip sistemine sahiptir. Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir. Bu konuda dünyada en güçlü alt yapıya ve en tecrübeli sağlık personeline sahip ülkelerin başında geliyoruz. Bilhassa birinci basamak sağlık kuruluşlarımız bu hususta titizlikle ve fedakârca yaygın aşılama programlarını başarıyla yürütmüşlerdir.

Soğuk zincirin kırılması, sistemde herhangi bir aksama olması, aşamalardan herhangi bir düzeyde hata yapılması halinde sistem otomatik olarak uyarı vermekte ve gerekli incelemeler yapılarak tedbirler alınmaktadır. İlgililer hakkında soruşturma yapılmaktadır. İzmir ilimizde hatalı aşı uygulamasına ilişkin, sistem uyarısı ve ilgili sağlık personelimizin tutanağı üzerine bir soruşturma yürütülmektedir. Hastanın sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir durum yoktur. Yakın takibi devam etmektedir. İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine Bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır.”

‘YANLIŞLIK OLMASI İMKÂNSIZ’

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfü Çamlı konu hakkında inceleme başlattıklarını belirterek, “Ancak böyle bir durum mümkün görünmüyor” dedi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Yusuf Eryazgan, “Aile hekimliklerinde yanlışlık yapılması imkânsız” dedi. AHEF’ten yapılan yazılı açıklamada ise, aşıların 10 yıldır barkod ile takip edildiği, bakanlık deposundan çıkışı ile kişiye uygulandığı ana kadar bütün transfer sürecinin barkod kontrolünde olduğu vurgulanarak şöyle denildi:

“Barkod sayısı-aşı sayısı arasında uyumsuzluk olduğu an gerekli incelemeler yapılır ve ilgililer hakkında soruşturma açılır. Şimdiye kadar yürütülen böyle bir soruşturma tespit edilmemiştir. Kovid-19 aşıları uygulama öncesi ayrı barkod, ‘aşıla’ denilen ayrı ve özel bir programa tabidir. Yaş grubu açılmadan barkod okunmaz ve aşı sayısı barkod sayısı her gün karşılaştırılır. Aile sağlığı merkezlerinde 15 yıldır aşı yapılıyor. Her aşı ayrı kutu ve renktedir. 15 yıllık tecrübe ile biz aile hekimligi çalışanları, Sağlık Bakanlığı’nda aşı ile ilgili eğitim veren sağlık profesyonelleriyiz. Böyle bir hata asla yapılmaz.”