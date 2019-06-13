BDKK'nın kart düzenlemesi turizme olumlu yansıyacak

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartı taksit sınırlarında ve asgari ödeme oranlarında yaptığı yeni düzenlemeye ilişkin, "Bu kararın tüketici açısından olumlu olacağını, dolayısıyla turizm sektörüne de olumlu yansıyacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin yaptığı yazılı açıklamada, BDDK 'nın banka kartları ve kredi kartları ile konaklama, tatil ve seyahat harcamaları için yapılacak ödemelerde taksit üst sınırı tekrar 12 aya çıkarttığını kaydetti.

Önceki uygulamada taksit üst sınırının 9 ay olduğunu belirten Eresin, "Tüketicilerin, kredi kartı borçlarının bankalara ödenecek asgari tutarı ise, toplam dönem borcunun yüzde 35'inden yüzde 30'una düşürüldü. Bu kararın tüketici açısından olumlu olacağını, dolayısıyla turizm sektörüne de olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Bu yıl yerli tatilci trafiğinin bir miktar yavaşladığı düşünüldüğünde bunun hızlandırılması açısından da olumlu sonuçlar vermesini bekleyebiliriz. Özellikle de henüz tatil planı yapmayanlar için teşvik edici olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.