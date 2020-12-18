BDDK taksit düzenlemesi! Elektronik eşya alımlarında taksit sayısı düştü mü?

Elektronik eşya alımlarında taksit sayısı düştü mü? BDDK, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresini 8 aydan 6 aya indirdi. Fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme süresi 6 aydan 4 aya çekildi. Taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya indi. İşte BDDK taksit düzenlemesi…

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi vade sınırları ve kredi kartı taksit sınırlarında bazı değişiklikler yaptı. BDDK, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresini 8 aydan 6 aya indirdi.

3 BİN 500 TL'NİN ALTI TELEVİZYONDA TAKSİT 4'E DÜŞTÜ

Fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme süresi 6 aydan 4 aya çekildi.

TAŞIT KREDİSİNDE VADE 36 AYA İNİYOR

BDDK, taşıt teminatlı kredilerde vade sınırının 48 aydan 36 aya indirilmesine karar verdi.

BDDK'nın kararına göre nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade 48 aydan 36 aya çekilecek.



Fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olan taşıt kredilerinde vade 48 aydan 24 aya inecek.