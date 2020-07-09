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BDDK'dan vatandaşa kart kolaylığı! Limit 2 bin TL'ye çıkarıldı

AA |  09 Temmuz 2020 Perşembe - 21:47 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 22:09

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 liralık limitin, 2 bin liraya çıkarıldığını bildirdi.


BDDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre bankaların gelirini beyan  edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 Türk lirası limit, 2 bin Türk  lirasına çıkarıldı. Bugün alınan kararla ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınının ekonomik etkilerini sınırlandırma tedbirleri kapsamında asgari ödeme  tutarı bir yıl içinde üç kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılması  2020 yıl sonuna kadar uygulanmayabilecek.

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