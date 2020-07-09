BDDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 Türk lirası limit, 2 bin Türk lirasına çıkarıldı. Bugün alınan kararla ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini sınırlandırma tedbirleri kapsamında asgari ödeme tutarı bir yıl içinde üç kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılması 2020 yıl sonuna kadar uygulanmayabilecek.
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- BDDK'dan vatandaşa kart kolaylığı! Limit 2 bin TL'ye çıkarıldı
BDDK'dan vatandaşa kart kolaylığı! Limit 2 bin TL'ye çıkarıldı
AA | 09 Temmuz 2020 Perşembe - 21:47 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 22:09