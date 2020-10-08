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BDDK'dan önemli kredi açıklaması! Tüketici kredisi...

AA |  08 Ekim 2020 Perşembe - 14:46 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 15:01

Kredi faiz oranlarının uzun süre düşük seviyelerde tutulması nedeniyle vatandaşların kredi talebi arttı. Corona virüs salgını döneminde başlayan kredi faiz oranlarındaki indirim bir miktar yükselse de vatandaşların ilgisi devam ediyor. BDDK tarafından yapılan açıklamada bankacılık sektörünün kredi hacminin arttığı bildirildi. Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 23 milyar 140 milyon lira artarak 3 trilyon 544 milyar 885 milyon liraya çıktı.


Uzun zaman artış eğişiminde olan kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte özellikle nakit ihtiyacı olan vatanşlar tüketici kredilerine yöneldi. Kredi faizleri bir miktar arttı. Ancak vatandaşların kredi talebi azalmadı. 
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan  haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 2 Ekim ile biten haftada 23 milyar  140 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon  521 milyar 745 milyon liradan 3 trilyon 544 milyar 885 milyon liraya  yükseldi. 
 
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen  hafta 14 milyar 680 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,4 yükselen  bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 442 milyar 401 milyon lira  oldu.
 
Tüketici kredileri arttı  
 
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 2 Ekim ile biten haftada 1  milyar 539 milyon lira yükselerek 664 milyar 479 milyon liraya çıktı. Söz konusu  kredilerin 277 milyar 580 milyon lirası konut, 10 milyar 619 milyon lirası taşıt  ve 376 milyar 280 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. 
 
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 320  milyon lira artarak 582 milyar 567 milyon liraya ulaştı. Bankaların bireysel  kredi kartı alacakları da yüzde 1,7 yükselerek 133 milyar 780 milyon liraya  çıktı. 
 
Bireysel kredi kartı alacaklarının 60 milyar 383 milyon lirası  taksitli, 73 milyar 397 milyon lirası taksitsiz oldu.  
 
Yasal öz kaynaklar azaldı 
 
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 2 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 267 milyon lira azalarak 150  milyar 382 milyon lira oldu. Söz konusu takipteki alacakların 110 milyar 774  milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. 
 
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 295 milyon lira  azalarak 737 milyar 422 milyon lira oldu.
 
  
 

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