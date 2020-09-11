BDDK'dan önemli karar: Zorunluluk getirdi!

BDDK, 500 milyon TL'yi aşan şirketlerin kredi kullanabilmesi için Kurulca yetkilendirilmiş bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu alma zorunluluğu getirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), şirketlere kredi notu alma zorunluluğu getiren düzenlemede; "500 milyon lira ve üzeri ciro" koşulunu, "500 milyon lirayı aşan kredi" koşulu olarak değiştirdi. BDDK 'dan yapılan açıklamaya göre, toplam kredisi 500 milyon lirayı aşan şirketlerin 30 Haziran 2021'e kadar kredi derecelendirme notu alması gerekiyor.

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca alınan 21.02.2020 tarihli ve 8876 sayılı Kurul Kararında belirtilen 500 milyon Türk Lirası ve üstü ciroya sahip şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30.06.2021 tarihine kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu almasına ilişkin zorunluluk" olduğu vurgulandı ve şöyle denildi:

"Bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dâhil, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 500 milyon TL ve üzerinde olan bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30.06.2021 tarihine kadar Kurulca yetkilendirilmiş bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu alması ve söz konusu derecelendirme notunun kredi başvuru tarihi itibarıyla Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendinde ve 15 inci maddesinin sekizinci fıkrasının (f) bendinde yer alan hükümler uyarınca geçerliliğini koruması şeklinde değiştirilmesine karar verildi."

BDDK, 2 Mart'ta açıkladığı kararla, kredi kullanmak isteyen ve cirosu 500 milyon TL'yi aşan şirketlere, 30 Haziran 2021'e kadar derecelendirme notu alma zorunluluğu getirmişti.