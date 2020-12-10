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BDDK'dan kredi açıklaması! Arttı

AA |  10 Aralık 2020 Perşembe - 15:33 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 15:33

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu açıkladı. Artış gösterdi. Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 3 milyar 780 milyon lira artarak 3 trilyon 626 milyar 755 milyon liraya çıktı.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan  haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 4 Aralık ile biten haftada 3 milyar  780 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon  622 milyar 975 milyon liradan 3 trilyon 626 milyar 755 milyon liraya yükseldi.
 
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen  hafta 6 milyar 748 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 düşen  bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 511 milyar 895 milyon lira  oldu.
 
Tüketici kredileri azaldı
 
 Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 4 Aralık ile biten haftada  142 milyon lira gerileyerek 674 milyar 840 milyon liraya indi. Söz konusu  kredilerin 279 milyar 720 milyon lirası konut, 11 milyar 281 milyon lirası taşıt  ve 383 milyar 839 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 312 milyon lira  azalarak 598 milyar 323 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı  alacakları ise yüzde 0,4 yükselerek 142 milyar 707 milyon liraya çıktı.
Bireysel kredi kartı alacaklarının 63 milyar 698 milyon lirası  taksitli, 79 milyar 10 milyon lirası taksitsiz oldu.
 
Yasal öz kaynaklar azaldı
 
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 4 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 487 milyon lira artarak  151 milyar 68 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar  520 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
 
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 35 milyon lira  gerileyerek 758 milyar 97 milyon lira oldu.
 
 
  
 

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