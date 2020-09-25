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BDDK'dan flaş swap kararı!

25 Eylül 2020 Cuma - 9:21 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 9:22

BDDK: Bankaların, vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal özkaynaklara oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı


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BDDK swap karar
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