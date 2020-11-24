BDDK'dan flaş adım! Kaldırıldı
24 Kasım 2020 Salı - 10:15 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 10:15
BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, aktif rasyosı hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin yukarıda yer verilen tüm Kurul Kararları'nın 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aktif rasyosu düzenlemesini yürürlükten kaldırdı.
Aktif rasyosu nedir?
BDDK tarafından bankaları daha fazla kredi vermeye ve daha fazla devlet tahvili almaya zorlamak için getirilen rasyo, bu adımları atmayan bankalara para cezası öngörüyor.