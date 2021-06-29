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BDDK'dan flaş açıklama! Artık değişti

29 Haziran 2021 Salı - 10:19 | Son Güncelleme : 29 06 2021 - 10:19

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yapılan düzenlemeler kapsamında ilgili yönetmeliğin adı "Finansal  Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe  Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" şeklinde değiştirildi.
 
İsim değişikliği doğrultusunda yönetmeliğin amacı da "finansal  kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin muhasebe ve  karşılık uygulamalarına ve kamuya açıklanacak finansal tablolarının biçim ve  içeriğine ilişkin usul ve esasları düzenlemek" olarak yeniden düzenlendi.
 
Yönetmeliğin ismine "tasarruf finansman şirketlerinin" girmesiyle,  şirketlere atıfta bulunulan tüm bölümlere aynı ibare eklendi. Bu kapsamda,  yönetmelikte geçen "alacaklar", "kanun" ve "şirket" kelimelerinin karşılığı,  tasarruf finansman şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.
 
Öte yandan, yapılan isim değişikliği düzenlemesinin ardından BDDK'nın  Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik'inde de gerekli değişiklikler yapıldı.  Böylece, söz konusu yönetmelik hükümlerine Türkiye'de faaliyette bulunan  bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin yanı sıra  tasarruf finansman şirketleri de tabi tutuldu.

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