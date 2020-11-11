BDDK bankacılık uzman yardımcısı alacak! BDDK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. BDDK personel alımı ilanına göre alınacak bankacılık uzman yardımcı personeli için kurum tarafından sınav yapılacak. Peki, BDDK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte BDDK başvuru şartları!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) personel alımı ilanı Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlandı. BDDK personel alımı ilanına göre kuruma sınavla, 33 bankacılık uzman yardımcısı alınacak.

BDDK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 13 Kasım 2020 tarihi saat 14.00'da başlayıp, 20 Kasım 2020 tarihi saat 16.00’da sona erecek. Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) ulaşılabilecek. Başvuruları, Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle elektronik ortamda yapılacak. Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacak.

BDDK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

BDDK personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlar ise şöyle:

- Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması.

- 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan “Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler, bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanunî kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile geçici olarak kaldırılır. Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada çalıştırılamazlar” hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

- Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, mekatronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

- 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS), “KPSSP1 veya KPSSP2” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve;

-Bilişim-1: Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 240 kişi,

-Bilişim-2: Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, mekatronik mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 120 kişi,

-Bilişim-3: Endüstri mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 100 kişi,

-Bilişim-4: Matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümleri veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak.

İŞTE BDDK PERSONEL ALIMI İLANI