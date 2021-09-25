BBP'li İspir'den CHP'li Bekaroğlu'na tepki

BBP'li İspir, CHP'li Bekaroğlu'nun, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ABD ziyaretine ilişkin Twitter 'da yaptığı "Bindir makam uçağına götür, dünyayı görsün garibim. Tamamdır!" paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı.

İspir, "Aslını inkar eden, tutunamayıp bir uçtan ötekine savrulan siyasi garabet şahıs, utanıp sıkılmadan milletin değerlerini, ülkemizin ali çıkarlarını bütün dünyaya karşı savunan Cumhur İttifakının içinde milim sapmadan, kaya gibi duran Genel Başkanımızı eleştirmeye kalkmış. Haddini bil! Hadsizlik müflis siyasi geçmişlerinin ayrılmaz bir parçası olanları, en iyi cevabı her defasında aziz milletimizin vermiş olması hasebiyle yine milletimize havale ediyorum" dedi.