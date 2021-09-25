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BBP'li İspir'den CHP'li Bekaroğlu'na tepki

DHA |  25 Eylül 2021 Cumartesi - 17:41 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 17:41

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun Genel Başkanları Mustafa Destici hakkındaki paylaşımına tepki gösterdi.


BBP'li İspir, CHP'li Bekaroğlu'nun, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ABD ziyaretine ilişkin Twitter'da yaptığı "Bindir makam uçağına götür, dünyayı görsün garibim. Tamamdır!" paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı.
 
İspir, "Aslını inkar eden, tutunamayıp bir uçtan ötekine savrulan siyasi garabet şahıs, utanıp sıkılmadan milletin değerlerini, ülkemizin ali çıkarlarını bütün dünyaya karşı savunan Cumhur İttifakının içinde milim sapmadan, kaya gibi duran Genel Başkanımızı eleştirmeye kalkmış. Haddini bil! Hadsizlik müflis siyasi geçmişlerinin ayrılmaz bir parçası olanları, en iyi cevabı her defasında aziz milletimizin vermiş olması hasebiyle yine milletimize havale ediyorum" dedi.

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BBP CHP Bülent İspir Mustafa Destici
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