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BBP Genel Başkanı Destici: Tam demokratik ve adil bir başkanlık sistemini savunuyoruz

AA |  28 Ocak 2021 Perşembe - 15:07 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 15:07

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti olarak temsilde adaletin, yönetimde ise istikrarın sağlanacağına inandıkları tam demokratik ve adil bir başkanlık sistemini savunduklarını belirtti.


 Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa  Destici, BBP'nin 28'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla genel merkezde  düzenlediği basın toplantısında, partinin kuruluş aşamaları ve gündemdeki  konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
BBP'nin kuruluş sürecini anlatan Destici, 28 yıldır ülkeye ve millete  hizmeti esas aldıkları uzun ve zor bir yolculuğu sürdürdüklerini söyledi.
 
"Muhsin Yazıcıoğlu bizim kader arkadaşımızdı"
 
Kahramanmaraş'tan Yozgat'ta yapacağı mitinge giderken 25 Mart 2009'da  içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel  Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu özlemle andıklarını belirten Destici, aynı kazada  hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve İsmail Güneş'i  de andı.
 
Yazıcıoğlu'nun sadece genel başkanları olmadığını vurgulayan Destici,  "O bizim varlığı, yokluğu, mutluluğu, hüznü, inançlarımızı, ideallerimizi,  hayallerimizi, sevgilerimizi paylaştığımız kader arkadaşımızdı, yol  arkadaşımızdı, mücadele arkadaşımızdı." ifadelerini kullandı.
 
 Destici, Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının hayatını kaybetmesiyle ilgili  sürecin aydınlatılması, olayın bütün yönleriyle araştırılarak şüphelerin  giderilmesi ve ihmali, hatası, kastı, kusuru olanların ortaya çıkarılıp hukuk  önünde yargılanarak hak ettikleri cezayı almaları konusunda verdikleri  mücadeleyi, süreci kendi çıkarları için istismar eden kişi, topluluk ve  kuruluşlara karşı da sürdüreceklerini kaydetti.
 
"BBP tam demokratik ve adil bir başkanlık sistemini savunur"
 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni herhangi bir parti veya şahıs için  desteklemediklerini dile getiren Destici, referandumla kabul edilen bu sistemi,  büyük ölçüde kuruluşlarından itibaren dile getirdikleri ilkelerden oluştuğu için  desteklediklerini anlattı.
 
Sistemde eksiklik ve aksamaların bulunduğunu, bu eksikler konusunda  uyarılarını doğru zeminde ve doğru bir üslupla dile getirdiklerini aktaran  Destici, "Büyük Birlik Partisi tam demokratik ve adil bir başkanlık sistemini  savunur. Temsilde adaletin, yönetimde istikrarın ancak bu şekilde sağlanacağına  inanıyoruz." diye konuştu.
 
"AK Parti ve MHP ile her konuda aynı düşünmeyebiliriz"
 
15 Temmuz gecesi sokaklarda kurulan Cumhur İttifakı'yla ilgili  görüşleri ve duruşlarının hiçbir tereddüt, istismar ve gizlilik taşımayacak kadar  net olduğunun altını çizen Destici, o günden bu yana da her türlü saldırıya karşı  Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklal ve istikbalinin yanında olduklarını belirtti.
 
Ortaya koydukları tavrın "politik tercih" olarak görülmesine  hoşgörüyle bakmayacaklarını vurgulayan Destici, şöyle konuştu:
 
"Büyük Birlik Partisi ülkemize, milletimize, devletimize, inanç ve  değerlerimize el uzatıldığında 'iktidarda kim var' diye soracak insanların  partisi değildir, olmayacaktır. Yasama ve yürütme organlarının seçildiği 2018  seçimlerinde birlikte olduğumuz AK Parti ve MHP ile her konuda aynı  düşünmeyebiliriz. Zaten farklı bir partiyiz. İnandığımız değerleri bir kenara  koyup kolay ve karlı olanı tercih etseydik daha rahat siyaset yapabileceğimiz  yerlerde olurduk."
 
"HDP ile aralarına çok kalın bir çizgi koyacaklar"
 
HDP'nin özerklik ve PKK ile Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak  istediğini savunan Destici, şöyle devam etti:
 
"Peki CHP,  İYİ Parti, Saadet Partisi buna evet diyor mu? 'Evet'  diyorsa bunu da açıklasınlar. Yok 'hayır' diyorlarsa o zaman HDP ile aralarına  çok kalın bir çizgi koyacaklar. Çizgi koyuyor gibi yapmayacaklar. Net çizgi  koyacaklar. En büyük çizgiyi de seçim dönemlerinde koyacaklar. Seçim dönemlerinde  yaklaşıp seçimlerden sonra uzaklaşmayacaklar. Asıl çizgi koymaları gereken yer  seçim dönemleridir."
 

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BBP Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici
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