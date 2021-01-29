BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberindeki divan üyeleriyle birlikte BBP kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu 'nun Taceddin Dergâhındaki kabrini ziyaret etti. Burada Yazıcıoğlu'nun mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Daha sonra Destici ve divan üyeleri, Yazıcıoğlu'nun kabrine 28 gül bıraktı. Destici burada yaptığı açıklamada, "Bir siyasi partinin yönetimiyle birlikte büyük bir ailenin ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetinin sorumluluğunu taşıyoruz. Ayaktayız ve her gün güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Tüm dava arkadaşlarım da başarıya doğru, önümüzdeki tüm engelleri yıkarak ilerleyeceğimizden emin olsunlar. BBP'nin mensuplarını ve bugün bizimle mesafeleri ne olursa olsun, buraya emek vermiş herkesi kardeşlerimiz olarak görüyoruz.