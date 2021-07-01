01 Temmuz 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.367 0.80 EURO 10,3450 0.17
USD 8,6940 -0.05 ALTIN 497,010 0.37
CANLI BORSA
TÜMÜ

BBDK duyurdu! Bankacılık sektörü...

AA |  01 Temmuz 2021 Perşembe - 14:59 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 14:59

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu açıkladı. Rakamlar belli oldu. Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 16 milyar 678 milyon lira artarak 3 trilyon 900 milyar 789 milyon liraya yükseldi.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 25 Haziran itibarıyla 16 milyar 678  milyon lira arttı.
 
Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 884 milyar 110 milyon liradan 3 trilyon 900 milyar 789 milyon liraya çıktı.
 
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat(bankalararası dahil), geçen  hafta 22 milyar 232 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 893 milyar 305 milyon lira oldu.
 
TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI
 
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 25 Haziran itibarıyla 4  milyar 313 milyon lira artarak 704 milyar 601 milyon liraya yükseldi. Söz konusu  kredilerin 277 milyar 130 milyon lirası konut, 14 milyar 752 milyon lirası taşıt  ve 412 milyar 720 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
 
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 567 milyon lira  azalarak 605 milyar 392 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı  alacakları da yüzde 2,5 artarak 163 milyar 266 milyon liraya çıktı. Bireysel  kredi kartı alacaklarının 64 milyar 851 milyon lirası taksitli, 98 milyar 415  milyon lirası taksitsiz oldu.
 
TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTTI
 
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 25 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre 337 milyon lira artarak  149 milyar 95 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar  284 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
 
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 5 milyar 630  milyon lira artarak 803 milyar 700 milyon lira oldu.
 

ETİKETLER

BDDK bankacılık kredi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.