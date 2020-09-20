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BB Erzurumspor – Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? BB Erzurumspor – Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

20 Eylül 2020 Pazar - 12:57 | Son Güncelleme : 20 09 2020 - 12:57

Süper Lig'in 2. haftasında B.B. Erzurumspor kendi sahasında Sivasspor ile mücadele edecek. Peki, B.B. Erzurumspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? B.B. Erzurumspor - Sivasspor hangi kanalda, şifreli mi, canlı mı yayınlanacak?


SüperLig heyecanı B.B. Erzurumspor - Sivasspor ile devam ediyor. TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen B.B. Erzurumspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar arttı. Peki, B.B. Erzurumspor - Sivasspor maçı ne zaman?

B.B. ERZURUMSPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, CANLI MI?

B.B. Erzurumspor - Sivasspor maçı 20 Eylül Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports HD 1'de canlı yayınlanacak.

B.B. ERZURUMSPOR - SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ

B.B. Erzurumspor - Sivasspor maçında Serkan Tokat (Orta Hakem), M. Metin (Yardımcı Hakem), Bilal Gölen (Yardımcı Hakem) ve Sarper Barış Saka (4. hakem) görev yapacak.

 

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BB Erzurumspor – Sivasspor maçı BB Erzurumspor Sivasspor
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