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Bazı KHK'lar hakkındaki tasarı kabul edildi
AA
| 22 Şubat 2018 Perşembe - 20:16
| Son Güncelleme : 22 02 2018 - 20:16
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edildi.
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