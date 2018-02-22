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Bazı KHK'lar hakkındaki tasarı kabul edildi

AA |  22 Şubat 2018 Perşembe - 20:16 | Son Güncelleme : 22 02 2018 - 20:16

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edildi.


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