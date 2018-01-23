Bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Adalet, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Savunma ile Orman ve Su İşleri Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

