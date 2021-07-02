Bazanın altından, çamaşır ve bulaşık makinesinin içinden çıktı!

Sahte içkiden 7 kişinin hayatını kaybettiği Tekirdağ'da, jandarma ekiplerinin Kapaklı ilçesindeki 2 adreste yaptığı aramada baza altına, çamaşır ve bulaşık makineleri içine gizlenen 306 litre gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, geçen hafta perşembe gününden beri satın aldıkları sahte içkiden içen 28 kişi zehirlendi. Bu kişilerden 7'si, hayatını kaybederken, sahte içkiden zehirlenen 8'i entübe 15 kişinin tedavisi ise Çorlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor.