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Bayrampaşa'da iş yerinde patlama sonrası yangın

Ersan SAN - Vedat BAYRAKTAR - Ahmet YEŞİLMEN - İstanbul DHA |  23 Haziran 2021 Çarşamba - 18:15 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 18:15

Bayrampaşa'da bulunan bir işyerinde patlama sonrası yangın çıktı.


Olay Sarı Dökümcüler Sitesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre cila atölyesinde patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralanan 4 kişiye ambulansta müdahale edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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Bayrampaşa işyeri patlama
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