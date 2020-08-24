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Bayrampaşa'da iki binadaki çatı yangını söndürüldü

AA |  24 Ağustos 2020 Pazartesi - 17:08 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 17:45

Bayrampaşa'da bir binanın çatısında çıkan ve yan taraftaki apartmana sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Cevatpaşa Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki 4  katlı apartmanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın,  rüzgarın da etkisiyle yan tarafta bulunan binanın çatısına sıçradı.
 
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık  ekipleri sevk edildi.
 
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
 
Binada tek kalan yaşlı bir kadın vatandaşlarlar tarafından  çıkarılırken, bir kişi ambulansta tedbir amaçlı kontrol edildi.
 
Yangında iki binanın da çatısında hasar oluştu.
 

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Bayrampaşa yangın Cevatpaşa Mahallesi
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