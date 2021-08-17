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Bayrampaşa'da AVM'de yangın paniği

Ozan URAL-Buğra AKAY/İSTANBU,(DHA)  |  17 Ağustos 2021 Salı - 7:47 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 7:47

Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezinin spor salonunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte söndürüldü.


Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesi üzerindeki AVM'nin spor salonunda saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alarmın çalması üzerine yangını fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımı ile dumanların yoğun olarak çıktığı spor salonuna ulaşarak, çalışmalar sonucu yangını söndürdü. Yangının elektrik panosundan çıktığı öğrenilirken, spor salonunda hasar oluştu.
 

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AVM Bayrampaşa yangın
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