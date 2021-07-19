Bayramlaştığınız kişi siber suçlu olabilir

Siber suç ekonomisi her geçen gün büyüyor. Siber suçlular her fırsatı kurbanlarının kişisel verilerini ya da paralarını elde edebilmek için değerlendirmeye çalışıyorlar. İnternet kullanıcılarının, önemli gün ve haftalarda, bayram günlerinde, dijital hareketliliğin yoğun olabileceği her ortamda bir siber dolandırıcının da olabileceğini düşünerek hareket etmesi gerekiyor.

ESET İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, bayram döneminde siber dolandırıcılık mağduru olunmaması için önerilerde bulundu. Şen’in tavsiyeleri şöyle:

Yaşça büyük olan aile büyüklerinizi bilgilendirin

Pandemi döneminde yaşlıların internet ve sosyal medya platformlarını kullanma oranı arttı. Dijital okuryazarlığı görece az olan bu yaş grubunun online mecralarda karşılaşabilecekleri tehidtlere yönelik daha çok bilgilendirilmeleri gerekiyor.

Sahte online bağış sitelerine karşı uyanık olun! Bayram döneminde hayır kurumlarına yönelik bağışlar ve vekalet yoluyla kurban kesimi çokça yapılıyor. Özellikle internet üzerinden ödeme yapmayı planlıyorsanız, hedeflediğiniz hayır kurumuna ilişkin doğru bilgi edinin, bu dönemde ortaya çıkabilecek sahte bağlantıların kurbanı olmayın.

Sahte bayram tebriklerine dikkat edin

Bayram tebriklerinin dijitalleşmesi ile birlikte online kart gönderimi, tebrik mesajları da artıyor. Tanımadığınız isimlerden gelen e-kartlara ve bu uygulamaların linklerine tıklamadan önce ihtiyatlı davranın.

İmkansız tekliflere aldanmayın. Kullanıcıların ilgisini çeken ‘Bedava‘, ‘Kazandınız‘ gibi mesaj ve e-maillere karşı uyanık olun. Gerçek olamayacak kadar güzel görünen tekliflere itibar etmeyin!

Ortak Wi-Fi noktalarından, gerekmediği sürece parasal işlemler yapmayın. Bayram tatilinin uzun olması ve tatil dönemine denk gelmesi halka açık alanlardaki internet bağlantılarının kullanım oranını artırıyor. Güvenliği kuşkulu halka açık kablosuz internet noktalarından bankacılık işlemleri ya da online alışveriş yapmayın. Özel bilgileriniz başkaları tarafından görüntülenebilir.

Seyahate çıkmadan önemli verilerinizi mutlaka yedekleyin ve güvenli bir ortamda saklayın. Böylece bilgisayarınız, tabletiniz veya telefonunuz çalındığı ya da kaybolduğu zaman verilerinizi de kaybetmemiş olursunuz.

Sistem yamalarını ihmal etmeyin. İşletim sisteminde oluşan açıklar, siber suçlular tarafından önemli bir virüs bulaştırma aracı olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle yola, tatile çıkmadan bilgisayarınızdaki güncelleme uyarılarını dikkate alın ve sistem yamalarını yüklemeyi ihmal etmeyin.

Cihazlarınızda güvenlik yazılımı kullanın. Sanal dünyadaki bir milyarı aşkın zararlı yazılım; özel, finansal veya işle ilgili verilerimize ulaşmaya çalışıyor. Bu nedenle bilgisayar, tablet ve telefonlarınızda mutlaka tanınmış, bilinen bir antivirüs veya internet güvenliği yazılımı kullanın. Sizi pek çok sıkıntıdan uzak tutacaktır.