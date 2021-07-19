Bayramların önce gönüllere geldiğinin 5 kanıtı

Tam da “Nerede o eski bayramlar” klişeleri geride kalmıştı ki, hayatımıza koronavirüs adında bir şey misafir oldu. Mesafelerle beraber özlemlerin arttığı pandemi günlerinde, bu klişe fazlasıyla anlam kazandı. Kültürümüzde başta paylaşmak duygusu ile gelen bayramların, gönlümüzde başta iyiliği, birliği ve beraberliği paylaşarak geçirdiğimiz bir bayram olması dileğiyle…

Paylaştıkça sevgi gibi bereketi de çoğaltırız Son yıllarda fiziksel olarak ayrı kaldığımız bayramlar dahi iyi dileklerimizi paylaşmak için elimizden geleni yaptık. Beraber olmanın önemini ekranlarımızdan birbirimize sevgi dolu sanal ama bir o kadar da gerçek duygular ile aktardık ki, bayramların bu duyguları pekiştiren özel günler olduğunu bir kez daha fark ettik.

Sofradaki her şey için şükrederiz Soframızda yer alan her şeyin topraktan geldiği bilinciyle şükrettiğimiz bayram soflarında kalabalığın özlemini hissettik. Toprağın bereketi ile kurulan bayram sofralarında huzur ve mutluluğun şükrederek geldiğini öğrendik.

Sevdiklerimizle beraber önce sağlık dileriz Sağlığımızın önemini ya da sevdiklerimizin sağlığı için endişe duymayı bize çok iyi öğreten pandemi günlerinde, bayram olduğunda herkesin birbirine sağlık dilediğine şahit olduk. Sağlığımız yerinde olsun da… diye başladığımız cümlelere kaygıdan çok umut yükledik.

Hep beraber olmanın keyfini çıkarırız

Ayrı kaldığımız her zaman için, beraber olmanın sofralarda buluşmanın hayalini kurduk. Bayramların ayrı anlam kazandığı, Kurban Bayramlarında etimizi, sevgimizi, soframızı her şeyi beraber paylaşmanın özlemini yaşadık.

Hem ülkemiz hem ailemiz için gönülden dilekler dileriz

Sadece kendi sevdiklerimiz için değil, ülkemiz içinde bereketli ve sağlıklı bir bayram olmasını dilediğimiz, tüm güzel duyguların paylaştıkça arttığına huzur dolduğumuza şahit olduk.

Birlik ve beraberliğin pekiştiği Kurban Bayramı’nda, maneviyatın ihtiyaç sahiplerine ulaşacağı, yardımlaşmanın önemini bilerek sağlıklı ve bereketli gönülleri sofralarda buluşmasını dileriz. Çünkü Cargill Türkiye olarak biliriz ki, bayram önce gönüllere gelir.

60 yıldır Türkiye’de gıda, endüstriyel & biyoendüstriyel ürünler ve hayvan besleme alanlarındaki geniş ara mamül yelpazemiz ile hayatın her alanına dokunuyor, bu toprakların değerlerine ve insanlarına duyduğumuz derin saygı, sevgi ve inançla ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Cargill Türkiye olarak üretim tesislerimiz ve merkez ofislerimizdeki 650 çalışma arkadaşımız, işlediğimiz yerli mahsulü üreten binlerce çiftçi dostumuz ve üretiminin her safhasında hizmet sunduğumuz binlerce gıda çalışanı paydaşımız ile büyük bir aileyiz.

Tüm sevdiklerinizle sağlıklı ve huzur dolu bir bayram olması dileğiyle…

Kurban Bayramımız mübarek olsun

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