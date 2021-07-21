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Bayramları kâbusa döndü! Ölü ve çok sayıda yaralı var

AA |  21 Temmuz 2021 Çarşamba - 21:12 | Son Güncelleme : 21 07 2021 - 21:12

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'taki hastanelere sevk edildi.


Kamil Kul (33) yönetimindeki 46 ADM 815 plakalı otomobil, Pınarbaşı Mahallesi Eshab-ı Kehf Caddesi'nde Sefa Atalay idaresindeki 44 FA 277 plakalı otomobil ile çarpıştı.
 
Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Kazada, Erol Efe (19) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlardaki Furkan Burak (6) ve Firdevs Efe (30) ile Dilara (24) ve Elif Su Atalay (1) yaralandı.
 
112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'taki hastanelere sevk edildi.
 

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