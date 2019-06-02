Bayramın vazgeçilmezi! Tadan bırakamıyor...

Taplamanın Adıyaman 'daki evlerin olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Saygın, şöyle konuştu:

"Taplama, bayramda gelen misafirlere ikram edilir. Eskiden kuru pasta rağbet görürken son zamanlarda taplama yoğun ilgi görüyor. Tuz, şeker, susam ve çöreklisi olmak üzere tüm çeşitleri mevcuttur. Müşteriler, iftara yakın fırınlara taplama almak için akın ediyor. Şu anda il dışından alınan siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Farklı illerden bin 500 tona yakın taplama siparişi aldık. Yıl boyunca bu ayı bekliyoruz."