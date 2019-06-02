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Bayramın vazgeçilmezi! Tadan bırakamıyor...

AA |  02 Haziran 2019 Pazar - 13:16 | Son Güncelleme : 02 06 2019 - 13:22

Adıyaman'da fırın ustaları, bayrama günler kala kente özgü yöresel lezzetler arasında yer alan bayram taplaması siparişlerini yetiştirmek için hummalı çalışmalarını sürdürüyor.


Kentte uzun yıllardır evlerde un, süt, kabartma tozu, susam, şeker,  tuz, maya karışımından yapılan, kırsal bölgede tandırda, şehir merkezlerinde ise  fırınlarda pişirilen "bayram taplaması", misafirlerin damaklarını şenlendiriyor.
 
Adıyaman'da fırın ustaları, bayrama günler kala çevre illerin yanı  sıra İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerden aldıkları siparişleri yetiştirmek  için yoğun emek harcıyor.
 
 
Kızgın ateşin önünde nar gibi kızaran taplamalar, bayramda misafirlere  isteğe göre hem kurabiye hem de tatlı olarak ikram ediliyor.
 
YILIN 12 AYI BOYUNCA BU AYI BEKLİYORUZ
 
Taplama ustası Enver Saygın, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  bayramın yaklaşmasıyla işlerinin yoğunlaştığını, bayram taplamalarının  siparişlerini yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.
 
 
Taplamanın Adıyaman'daki evlerin olmazsa olmazı olduğunu ifade eden  Saygın, şöyle konuştu:
 
"Taplama, bayramda gelen misafirlere ikram edilir. Eskiden kuru pasta  rağbet görürken son zamanlarda taplama yoğun ilgi görüyor. Tuz, şeker, susam ve  çöreklisi olmak üzere tüm çeşitleri mevcuttur. Müşteriler, iftara yakın fırınlara  taplama almak için akın ediyor. Şu anda il dışından alınan siparişleri  yetiştirmeye çalışıyoruz. Farklı illerden bin 500 tona yakın taplama siparişi  aldık. Yıl boyunca bu ayı bekliyoruz."
 
 
"MÜŞTERİLER OLDUKÇA RAĞBET GÖSTERİYOR"
 
Fırın işçisi Yaşar Saygın ise bayram taplamasının, genellikle evlerde  misafirlere ikram edildiğini söyledi.
 
Taplamanın un, süt, kabartma tozu, susam şeker, tuz, maya karışımından  yapıldığını anlatan Saygın, şöyle konuştu:
 
"Hamuru yoğurduktan sonra yumak haline getiriyoruz. Daha sonra hamuru  iyice açıyoruz. İçerisine safran otu atıyoruz. En son susam atıp ocağı veriyoruz.  Yaklaşık bir saat içerisinde taplama hazırlanıyor. Müşteriler, oldukça rağbet  gösteriyor. Adıyamanlı olup da farklı illerde yaşayan hemşerilerimize de  gönderiyoruz. Taplamada katkı maddesi olmadığı için çok tercih ediliyor."
 
 
Müşterilerden Ali Turan ise her bayram mutlaka taplama aldığını dile  getirerek, "Evimizde mutlaka misafire ikram edilmesi için taplama  bulunduruyoruz." dedi.
 

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