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Bayramın son gününde de Konyaaltı Sahili doldu

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) |  23 Temmuz 2021 Cuma - 15:08 | Son Güncelleme : 23 07 2021 - 15:08

Antalya'da Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde tatilciler Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.


9 günlük Kurban Bayramı tatilini turizm kenti Antalya'da geçiren tatilciler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Bayramın son günü hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte sahile gelenler keyifli dakikalar geçirdi. Kimi güneşlenmeyi tercih ederken, kimisi ise denize girip sahilin tadını çıkardı. Yoğunluğun, pazar günü azalması bekleniyor.
 
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Antalya Kurban Bayramı tatilciler Konyaaltı Sahili
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