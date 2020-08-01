Bayramın ikinci gününde Adalar'a akın ettiler

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, bayram tatillerini Adalar 'da geçirmek için iskelelere akın etti. Sabah saatlerinden itibaren Bostancı İskelesi'ne gelen İstanbullular, vapurlara binerek Adalar'ın yolunu tuttu. Büyükada'ya gittiğini söyleyen bir vatandaş, "Yüzeceğiz, güneşleneceğiz. Bayram tatilini değerlendiriyoruz." dedi.

Ailesiyle birlikte Heybeliada'ya giden bir vatandaş ise, "Ben fazla bir şey yapamıyorum, rahatsızım. Güneşe falan çıkamıyorum. Kulağım ameliyatlı yüzemiyorum ama çocuklar için gidiyorum. Oturacağım, onları izleyeceğim." diye konuştu.