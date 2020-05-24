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Bayramın coşkusu Çarkıfelek’te yaşanıyor

24 Mayıs 2020 Pazar - 13:09 | Son Güncelleme : 24 05 2020 - 13:09

Çarkıfelek “bayram özel” bölümü ile bu akşam ekrana geliyor.


Bayramın coşkusu Çarkıfelek’te yaşanıyor. Kanal D’nin sunuculuğunu Onur Büyüktopçu’nun üstlendiği yarışma programı Çarkıfelek, yeni bölümü ile bu akşam ekrana geliyor.Çarkıfelek bayramın birinci günü Bülent Serttaş, Kutsi ve Jessica May’i ağırlayacak. Kutsi ve Bülent Serttaş birbirinden güzel şarkılarıyla izleyenleri müziğe doyuracak ve eğlenceli anlarıyla izleyenleri güldürecek. 
 
Çarkıfelek’in güzeller güzeli hostesi Emel Özkızıltaş’a gelen çelenk kimden geldi? Onur Büyüktopçu ve Emel Özkızıltaş arasındaki tatlı atışmaların sebebi ne? Çarşıdan kim ne ödüller aldı ve büyük ödüllerden hangilerini kimler kazandı?Hepsi ve daha fazlası bayramın birinci günü Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Çarkıfelek’te… Çarkıfelek bayram özel, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.
 

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Çarkıfelek bayram Bülent Serttaş Kutsi Jessica May Onur Büyüktopçu
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