Bayramın 4. günü kargolar açık mı, kargolar bugün çalışıyor mu? 23 Temmuz Aras, MNG, Sürat ve PTT Kargonun durumu!

Kargolar bugün açık mı, bayramın 4. günü kargolar çalışıyor mu? sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başladı, bugün bayramın 4. Günü. Resmî tatillerde ve Pazar günleri hizmet vermeyen kargo firmalarının bayramda çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Kurban Bayramı’nda Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat ve PTT Kargosunda son durum…

Kurban Bayramı'nın 4. gününde kargoların durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kargo şubeleri aracılığıyla ürün teslimatı ya da gönderimi yapacaklar Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat ve PTT Kargo firmalarının çalışma durumu hakkında araştırma yapıyor. Bayramın 4. günü kargolar açık mı, kargolar bugün çalışıyor mu?

KARGOLAR BAYRAMIN 4. GÜNÜ AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz’a denk geldi. 4. günü ise bugün idrak ediliyor.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

PTT KARGO

PTT Kargo, Arife günü yarım gün yani saat 09:00 ile 12:30 arası hizmet verecek. Bu vakte kadar yetişmeyen kargolar bayramdan sonra teslim edilecek.

YURTİÇİ

Yurtiçi Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermiyor.

MNG

Arefe günü hizmet veren MNG Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermiyor.

SÜRAT

Sürat Kargo, arefe günü normal mesaine devam ederken bayramda kapalı olacak.

ARAS

Aras Kargo resmi tatillerde ve bayramda hizmet vermiyor.