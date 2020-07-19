Bayramda yasak var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusu Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pek çok kişinin merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kurban Bayramı'nda il bazında olabileceği açıklamasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı'nda yasak olup olmayacağına dair açıklama geldi. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda yasak var mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamaları...

Corona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının Kurban Bayramı'nda da uygulanıp uygulanmayacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının il bazında uygulanacabileceğini işaret etmesi nedeniyle tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kabine toplantısına çevrilmişti. Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda yasak var mı? İşte Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son açıklamalar...

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nda corona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olup olamayacağı sorusu üzerine Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.

Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA YASAĞIN İL BAZINDA OLABİLECEĞİNİ İŞARET ETTİ

Geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu Toplantısının ardından yaptığı toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu üzerine Bilim Kurulu'nda konunun tartışıldığını ve gelecek hafta gelen tabloya göre tekrar konuşulacağını aktardı.

Bakan Koca; 'Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.' dedi.