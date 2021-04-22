Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu 2021? Ramazan Bayramı'nda yasak var mı, Ramazan Bayramı kaç gün?

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı için karar alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Pandeminin ilk yılı Ramazan Bayramı süresince sokağa çıkma kısıtlaması uygulanınca, bu yıl için de sokağa çıkma yasağı olacak mı, sorularının sorulmasına neden oldu. Son yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaparak yeni tedbirleri duyurmuş ve 2 haftalık sürece dikkat çekmişti. Vaka sayıları ile ölüm sayılarında düşüş yaşanmaması bayram için yeni tedbirlerin alınacağı iddialarını gündeme getirdi. Peki, Ramazan Bayramı'nda yasak var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgının ilk yılı Ramazan başlangıcı 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Koronavirüs sayılarının yeni alınan tedbirler sonrası düşmemesi üzerine bayramda da sokağa çıkma yasağının uygulanabileceği belirtiliyor. Peki, Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI’NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurdu.

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 81 ilde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurdu. İşte açıklamanın tamamı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.’ dedi.

BAYRAM NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç 12 Mayıs günü tutulacak.



Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe



Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma



Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi