Milyonlar Kurban Bayramı tatiline hazırlanıyor. Bayrama kısa bir süre kala hazırlıklar devam ederken bayram günlerinde köprü, otoyol, otobüs, metro, metrobüs ve vapurların ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Her bayram, bayramı kapsayan süre içinde toplu ulaşımda ücretsiz hizmet veriliyordu. Peki, Bayramda otobüsler ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz mi? İşte detaylar...

Kurban Bayramı için nefesler tutuldu. Hükümetin 9 günlük bayram tatilini ilan etmesinin ardından milyonlar bayramı için tatil planları yaptı. Şimdiden yollarda bayram yoğunluğu başladı. Yolculuğa hazırlananlar köprü ve otoyollarda ücretsiz geçişin olup olmayacağını merak ederken bayramı kendi şehirlerinde geçirmek isteyenler de otobüs, metro, metrobüs ve vapurların ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. Peki, Bayramda otobüsler ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz mi? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI'NDA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

İBB’nin geleneksel hale gelen bayramda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması, 20 Temmuz Salı - 23 Temmuz Cuma günleri arasında (4 gün) İBB’ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Öte yandan, toplu ulaşımda pandemi sonrasının ilk bayramında yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler alındı. Buna göre, İETT araçları 19 Temmuz Pazartesi arife günü ile bayramın 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günleri (Çarşamba, Perşembe, Cuma) Cumartesi günü çalışma planına göre seferler yapılacak. 20 Temmuz Salı günü (Bayramın 1. Günü) ise Pazar günü planına göre çalışılacak. Metrobüs hattındaki seferler de bayramın ilk günü Pazar, sonraki günler Cumartesi planına göre yapılacak. Bayram boyunca METRO İSTANBUL Cumartesi günü tarifesine göre, ŞEHİR HATLARI AŞ de Pazar günü tarifesine göre hizmet vermeye devam edecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz faydalanılabilecek.

Kurban Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete 'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Öte yandan, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen FETÖ'nün hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 5'inci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.