Kurban Bayramı ile birlikte uzun bir tatil başladı. Bayram alışverişlerini tamamlamak isteyenler marketler, pazarlar ve çarşılarda yoğunluk oluşturuyor. 1,5 yılı aşkın süredir devam eden koronavirüs nedeniyle önceki bayramlarda uygulanan kısıtlama ve yasaklar bu bayram uygulanmayacak. Kısıtlamasız bu bayramda özellikle marketlerin açık olup olmayacağı pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Peki, Bayramda marketler açık mı? Kurban Bayramı'nda marketler saat kaçta açılıyor? Bayramda marketler kaçta kapanıyor? Kurban Bayramı'nda marketlerin çalışma saatleri...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle üç bayramdır kısıtlama ve yasaklarla bayramlar geçti. Aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte Türkiye kısıtlamasız bayram geçirecek. Kurban Bayramı arifesinde alışverişlerini ve ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler çarşılar, marketler ve pazarlarda yoğunluk oluşturuyor. Pek çok kişi de bayramda marketlerin hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. Peki, Bayramda marketler açık mı? Kurban Bayramı'nda marketler saat kaçta açılıyor? Bayramda marketler kaçta kapanıyor? Kurban Bayramı'nda marketlerin çalışma saatleri...

19 Temmuz Pazartesi günü öğleden sonra başlayıp 23 Temmuz Cuma günü sona erecek olan resmi tatil, pek çok kurum ve kuruluş için tatil anlamına geliyor. Kurban Bayramı dolayısıyla 4,5 gün resmi tatile girilecek olması, bayramda marketler çalışıyor mu sorusunu akıllara getiriyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama ve yasaklar bulunmuyor. 3 bayram sonrası Türkiye ilk kısıtlamasız bayramını yaşayacak. Bu bayramda herhangi bir yasak olmadığı için marketler bayram boyunca normal çalışmasına devam edecek. Bayramda marketler çalışma saatlerini kendisi belirleyecek.