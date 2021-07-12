Bayramda köprüler ücretsiz mi? Kurban Bayramı'nda ücretsiz köprü geçişi var mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Milyonlar, Kurban Bayramı'na yönelik yasakların ve kısıtlamaların olup olmayacağını merak ediyordu. Ve belli oldu. Salgınla ilgili son durumun etraflıca değerlendirildiği toplantıda, Kurban Bayramı'na ilişkin yeni kararlar da alındı. Kameralar karşışına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'nın ilk müjdesini de verdi. Peki, Kurban Bayramı'nda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...
Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
BAYRAMDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK
Artık Türkiye, siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir. Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak gündemdeki projeleri, yatırımları, politikaları hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmiş olacağız. Niğde-Ankara otoyolunu kullanan sürücülerimize bir müjde vermek istiyorum. Araçlarıyla bu yolu kullananlara yüzde 20, otobüs, kamyon ve TIR’larıyla kullananlara ise yüzde 40 indirimli olacak. İndirim cuma gece yarısı devreye girecek. Bayram dolayısıyla köprü ve otoyollardan geçiş ücretsiz olacak, cuma gece yarısı uygulama başlayacak.