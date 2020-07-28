Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Resmi Gazete’de yayımlandı! Bayramda köprüler ücretsiz mi 2020?

Bayram heyecanı başladı. Vatandaşlar bayramda otobüs ve otoyolların ücretsiz olup olmadığını merak ederken, Resmi Gazete’de bayram ile ilgili bir karar yayımlandı. Peki, Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2020? Sorusu Kurban Bayramı’na az bir süre kala en merak edilen soruların başında geliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Bayramda köprüler ücretsiz!

Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında, 31 Temmuz Cuma günü saat 00.00'dan başlayarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'a kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.