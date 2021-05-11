Bayramda kargolar açık mı 2021, kargolar bayramda çalışıyor mu? Bayramda Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, UPS kargolar çalışacak mı?

Bayramda kargolar çalışacak mı, Aras Kargo bayramda çalışıyor mu? Kapanma kararının alınmasının ardından vatandaş alışveriş için e-ticaret sitelerine yönlendi. Gıdadan, giyime kadar birçok ihtiyaç internet üzerinden karşılanınca vatandaşlar kargo firmalarının bayramda çalışıp çalışmadığına yönelik araştırma yapıyor. Ramazan Bayramı 13 Mayıs’ta başlıyor. Bayramda kargolar açık mı? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT, UPS kargolar Bayramda çalışıyor mu 2021?

Online alışveriş siteleri tam kapanma süreciyle en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor. Vatandaşlar her türlü ihtiyacını online karşılamaya başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı işyerlerinin faaliyetlerini durdurması bayram haftası kargo firmalarının çalışıp çalışmadığının daha çok merak edilmesine neden oldu. Peki, Ramazan Bayramı’nda kargolar açık mı, kargo firmaları bayramda çalışıyor mu?

KARGOLAR BAYRAM’DA AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın bayramda kargolar için aldığı kararda, "Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar yasaktan muaf sayılacak." İfadeleri kullanıldı. Ancak kargolar her bayram olduğu gibi bu bayram da çalışmayacak. Arife gün ise bazı kargo şirketler yarım gün bazıları ise tam gün hizmet veriyor.