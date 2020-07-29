Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı hava durumu!

Kurban Bayramına 2 gün kala 'Bayramda hava durumu nasıl olacak?' sorusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bayramın ilk günleri sıcak geçecek. Sonraki günlerde de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredecek. Peki, Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda hava durumu raporu...

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Kurban Bayramı boyunca hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında olacak. Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde bunaltan sıcaklıklar görülecek. Peki, Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda hava durumu raporu...

KURBAN BAYRAMINDA HAVA NASIL OLACAK?

Arefe günü ve bayramın 1. günü (30 Temmuz Perşembe ve 31 Temmuz Cuma) güney kesimlerin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun ’un merkez ve doğu ilçeleri ile Ordu çevrelerinin hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 2. günü (01 Ağustos Cumartesi) parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kastamonu Sinop , Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 3. günü (2 Ağustos Pazar) parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 4. günü (3 Ağustos Pazartesi) parçalı ve az bulutlu, Ordu çevrelerinin hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYRAMDA HAVA AÇIK VE GÜNEŞLİ OLACAK

Kurban Bayramında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini söyleyen, Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, "Bayramda hava açık ve güneşli olacak. Doğu ve Orta Karadeniz de bayramın ikinci ve üçüncü günü yağış bekliyoruz" dedi.

Kurban Bayramına sayılı günler kala hava durumuna ilişkin bilgi veren Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, Kurban Bayramında yurdun genelinde hava açık ve güneşli olacak. Doğu ve Orta Karadenizde oluşan alçak basınç sisteminin etkisiyle bayramın ikinci ve üçüncü günü yağış bekliyoruz diye konuştu.

SICAKLIKLAR 30 DERECENİN ÜZERİNE OLACAK

Sıcaklıkların gece 23, gündüz ise 30 derecenin üzerinde olacağını belirten Dr. Özdemir, Bayramda bizi sıcak bir hava bekliyor. Ege ve İç Anadolu Bölgesindeki hava sıcaklığı daha yüksek olacak. Akdeniz Bölgesinde de özellikle doğusunda geçişli yağış olabilir ifadelerini kullandı.

NEM SEVİYESİ YÜZDE 75

Kuzeyden esen poyrazın etkili olacağını aktaran Dr. Özdemir, Hava sıcaklıkları şu anda mevsim normallerinde seyrediyor. Nem seviyeleri de bölgelere göre değişiyor. Karadeniz gibi deniz bölgelerinde nem yüzde 70-75 civarında olacak. Kuvvetli rüzgarın olduğu bölgelerde nem seviyesi düşebilir. Kuzeyden gelen poyraz etkili olacak. Doğu Karadenizde Of, Rize Artvin ile Erzurum taraflarında sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmak lazım ama yağışlar geçici, kalıcı olmayacak dedi.

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