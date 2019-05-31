31 Mayıs 2019 Cuma
İSTANBUL 
29°C / 19°C
GALERİ VİDEO
BIST 90.140 0.14 EURO 6,5320 -0.42
USD 5,8390 -0.64 ALTIN 243,480 0.07
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bayramda hava nasıl olacak?

AA |  31 Mayıs 2019 Cuma - 15:23 | Son Güncelleme : 31 05 2019 - 15:23

Ramazan Bayramı tatilinde ülke genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin edilirken, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, İç Ege ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde öğleden sonraları kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, yurt genelinde  etkili olan sıcak hava dalgası 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de özellikle   iç ve doğu bölgelerde kendisini hissettirecek. Hava sıcaklıkları Marmara, Ege ve  Batı Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde normallerin  üzerinde seyredecek.
 
Ülke genelinde tatil süresince havanın genellikle parçalı ve az  bulutlu geçmesi beklenirken, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, İç  Ege ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde öğleden sonraları kısa süreli ve  yerel gök gürültülü sağanak geçişleri olabileceği tahmin ediliyor.
 
Nüfus yoğunluğunun artacağı Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde bu sürede  yağış öngörülmüyor. Bu bölgelerde havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği  tahmin ediliyor.
 
Bazı merkezlerde hava durumu
 
Arefe günü ve Ramazan Bayramı süresince Ankara'da havanın genellikle  az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.  Kentte kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Başkentte en  yüksek hava sıcaklıkları 28-31 derece civarında olacak.
 
İstanbul'da yağış beklenmezken, hava genellikle az bulutlu olacak.  Öğleden sonraları parçalı bulutlu hava tahmin edilirken, en yüksek hava  sıcaklıklarının 26-28 derece civarını bulması öngörülüyor.
 
İzmir'de de yağış beklenmiyor. Havanın az bulutlu ve açık geçeceği, en  yüksek hava sıcaklıklarının 30-32 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
Antalya'da Arefe günü ve Ramazan Bayramı süresince yağış beklenmezken,  havanın az bulutlu ve açık geçmesi, en yüksek hava sıcaklıklarının 27-29 derece  civarında olması öngörülüyor.
 
  
 

ETİKETLER

Bayramda hava nasıl olacak bayram hava hava durumu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.