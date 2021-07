Bayramda eti öğlen yiyin, yanında bol salata tüketin

Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzm. Dyt. Maria Tanoğlu, Kurban Bayramı’nda dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

“Etleri yağından ayırarak pişirin. Dana ve özellikle koyun eti içerisinde önemli ölçüde doymuş yağ bulunur. Uzun süredir devam eden hareketsiz yaşam, bayramda yoğun bir et tüketimiyle birleştiğinde çeşitli problemlere yol açabilir. Bayramda et pişirilirken lezzetli olması için içerisine iç yağ atılır. Etin kendisinde bulunan yağa bu iç yağın da eklenmesi Doymuş yağ oranını arttırır. Bu kadar yüksek yemeklerin tüketilmesi kalp - damar sağlığını olumsuz etkileyeceği için etleri pişirirken yağından ayırmakta fayda var. Hem öğle hem de akşam et yememeye özen gösterin. Kavurma ve kırmızı et öğle öğününde tüketilmeli, akşam öğününde ise sebze, kuru baklagil gibi posa içeriği yüksek ve hafif yemekler tercih edilmelidir.

Etlerin yanında; Rafine edilmiş pilav, makarna yerine bulgur, esmer pirinç yenmeli. Asitli/gazlı içecekler yerine ayran, yoğurt, cacık tüketilmelidir.”

“BOL SIVI TÜKETİN”

Tanoğlu önerilerine şöyle devam etti:

“Etle birlikte sebze tüketin. Saç kavurma ve ızgara, Kurban Bayramının vazgeçilmezlerinden biri. Bayramda bu yemekleri yaparken etin yanına domates, soğan, biber gibi sebzeler ya da salata eklenmesi yararlı olur. Sebzeler hem yemeğin tadını zenginleştirir hem de yüksek lif oranıyla doygunluğu arttırırken, sindirimi de kolaylaştırır. Bol sıvı tüketin. Kurban Bayramının yaz aylarına denk gelmesi ile bayramda tüketilen içecek miktarı da artar. Sıcak havalarda serinlemek için sıvı tüketmek doğru bir davranış olsa da içilecek sıvının iyi seçilmesi gerekir. Gazlı veya şeker içeriği yüksek içecekler, kan şekerini artırır. Yağ oranı yüksek et ile şeker oranı yüksek içeceklerin birlikte tüketilmesi sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla Kurban Bayramı’nda su ve ayran gibi içecekler tercih edilmelidir.

“YAZ MEYVELERİ SAĞLIKLI BİR SEÇENEK OLUR”

Tatlıya dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Maria Tanoğlu, “Tatlının, Kurban Bayramı’nda etten sonra servis edilmesi gelenek haline gelmiştir. Ancak yağlı bir yemeğin üzerine ağır bir tatlı yemek sağlık açısından pek yararlı değildir. Özellikle baklava, kadayıf, şekerpare, kalburabastı gibi şerbetli tatlılar; yüksek şeker içerikleri nedeniyle daha da tehlikelidir. Yemekten sonra tatlı tüketilmek isteniyorsa sütlü tatlı veya meyve tercih edilmelidir. Karpuz, kavun, çilek, kiraz, şeftali, armut gibi lezzetli yaz meyveleri kişinin hem tatlı ihtiyacını giderir hem de düşük şeker içerikleri sayesinde sağlıklı bir seçenek olur.

“BAYRAM SÜRESİNCE SADECE ET YEMEKLERİNE ODAKLANILMAMALI”

Yemeklerin çeşitlendirilmesi gerektiğini belirten Tanoğlu, ““Kurban Bayramı’nda yemek denince akla ilk olarak et gelse de öğünlerde üst üste et yemek çok sağlıklı olmaz. Özellikle sabah kahvaltısından başlayarak gün boyu et yemek sindirim açısından sağlıklı değildir. Bu nedenle bayram süresince sadece et yemeklerine odaklanılmamalı, sebze ve bakliyat türlerinden de yemekler yapılmalıdır.

“2-3 SAAT ÖNCE YEMEK YEME İŞLEMİ KESİLMELİ”

Kurban Bayramı’nda dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Uzm. Dyt. Maria Tanoğlu sözlerini şöyle noktaladı:

‘’Bayram kahvaltısı vazgeçilmezlerimizden olsa da tüketilen porsiyonlara dikkat etmek gerekiyor. Kurban Bayramı’nda genellikle diğer öğünlerde et tüketildiğinden kahvaltıda hafif besinler tercih edilmeli. Ekmek, simit, pişi gibi hamur işi tüketiminin de sınırlandırılması gerekiyor. Kavurma, ızgara gibi kırmızı et yemeklerini öğle öğününde; sebze, baklagil yemeklerini ise akşam öğününde tüketmek sindirim sağlığı açısından daha iyi. Bayramda da normalde tavsiye ettiğimiz gibi yatmadan 2-3 saat önce yemek yeme işleminin kesilmesini öneriyoruz. Böylece kan şekeri uykuya yakın yükselmiyor ve sindirim sistemi dinlenmiş oluyor.”