Bayramda diş sağlığına dikkat

Kurban Bayramı’nda et ve tatlı tüketimin artması ağız sağlığı konusunda problemlerin yaşanmasına yol açabiliyor. Bu nedenle bayramda beslenme düzenine ve diş bakımına daha çok dikkat etmek gerekiyor.

Hassas dişlere sahip insanların bayramda sorunlar yaşayabileceğine aktaran Diş Hekimi Arzu Yalnız, “Kurban Bayramı, bol et yenen bir dönem. Ayrıca tatlı, çikolata, asitli yiyecek tüketimi de artıyor. Tüm bunlar ise ağız sağlığını olumsuz olarak etkiliyor. Özellikle de çürüğü ve dişlerinde boşluk olanlar çok daha dikkat etmeli. Bu dönem fazlalaşan tatlı ve et tüketimi çürük oluşumunu artırabilir” dedi.

Diş fırçalamak yeterli değil

Diş fırçalamanın yeterli olmadığını belirten Arzu Yalnız, bayram döneminde diş sağlığına daha çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Yalnız’ın diş sağlığını korumak isteyenlere önerileri ise şöyle: “Bayramda tatlı ve etlerden kaçış yok. Ancak önerim en azından diş aralarının iyi fırçalanması ve bol su tüketilmesi. Sadece diş fırçalamak da yeterli değil. Kalıntıları temizlemek için arayüz fırçası kullanılmalı. Ayrıca çiğnemede mümkün olduğunca her iki tarafında kullanılması gerekiyor. Çünkü bazen tek taraflı çiğnemeye bağlı çiğneme yapılmayan tarafta diş taşı ve çürük oluşumu artabiliyor.”